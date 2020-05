Posso andare al mare? Quando serve la mascherina?

Con l'avvio della fase due, cambiano anche le domande e i dubbi su cosa si può fare e quali sono le limitazioni ancora in vigore in Fvg. Per questo, la Regione ha aggiornato l'elenco delle 'Faq' (nell'allegato), per rispondere ai principali quesiti che accompagnano le riaperture.

Non mancano le voci relative alle spiagge, ai locali, alle attività sportive e agli spostamenti che, lo ricordiamo, restano ancora limitati all'interno della regione. Si può uscire dal Friuli Venezia Giulia solo per ragioni di necessità e lavoro o, nel caso del Veneto, per le visite ai congiunti, ma solo se si vive nei comuni limitrofi al confine.

Via libera anche alle cene tra amici, sempre rispettando le distanze di sicurezza ed evitando gli assembramenti.