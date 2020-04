Posso uscire di casa per... ?

Per quali motivi posso uscire di casa? Posso andare a fare la spesa in un Comune diverso dal mio? Sono tanti i dubbi che i cittadini si pongono in questi giorni di forzato isolamento per contenere il contagio da Coronavirus.

Per rispondere alle tante domande, nate anche dopo la nuova ordinanza regionale del 3 aprile che prevede l'obbligo di coprire naso e bocca e usare i guanti nei negozi di alimentari, la Protezione civile del Fvg ha aggiornato la lista delle Faq, con le risposte ai più frequenti quesiti.

Ecco qui la lista delle domande e risposte