Post-Covid, Gorizia presa a modello

"Come Comune di Gorizia stiamo mettendo in atto una manovra molto importante, con una spesa di oltre 3,5 milioni che punta a sostenere famiglie e attività economiche in questa fase molto critica", spiega il sindaco Rodolfo Ziberna. "Stiamo dando il massimo ma siamo anche consapevoli che ancora non basta perché c'è bisogno di immediati interventi statali che purtroppo tardano ad arrivare ma anche di sostegno, sempre statale ma anche europeo, a progetti come la candidatura a Capitale europea della cultura e alla Zese o altri strumenti di sviluppo".

"Per questo mi ha fatto molto piacere la chiamata del presidente di Forza Italia ed europarlamentare, Silvio Berlusconi, che oggi, in una video conferenza, ha voluto incontrare me e un'altra dozzina di sindaci dopo aver saputo della manovra del Comune di Gorizia. Presenti anche parlamentari come Tajani, Gasparri, Gelmini, Pella e Ronzulli abbiamo esposto in sintesi quanto deciso in termini di azzeramento o abbattimento Tosap, Tari, Imu, ma anche l'estensione gratuita degli spazi dedicati ai bar e ristoranti, risorse a partite iva e privati per interventi di adeguamento alle norme, manutenzioni e altro. Ho colto l'occasione per promuovere un'azione politica volta alla sburocratizzazione e snellimento delle procedure, modificando il Codice Appalti, alzando la soglia per assegnazioni celeri nelle opere pubbliche, uso maggiore di autocertificazioni tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Ma ho anche ricordato una proposta che sto portando avanti dall'inizio dell'epidemia e ho rilanciato a 44 anni dalla tragedia del terremoto del Friuli. Il modello della ricostruzione rimane sempre valido e anche adesso sarebbe importante assegnare più poteri ai sindaci, visti come funzionari delegati o commissari".

"In separata sede ho parlato con Berlusconi anche degli strumenti come la Zese per lo sviluppo dell'area transfrontaliera. Fu grazie a lui, allora Presidente del Consiglio, che riuscimmo ad attivare il Gect. Vista la sua grande disponibilità lunedì gli invierò una memoria affinché possa sostenere le nostre istanze nelle sedi opportune. Mi auguro davvero che Gorizia e l'intera area transfrontaliera trovino finalmente un supporto trasversale che ne valorizzi la sua straordinaria unicità. Ecco uno dei miei interventi alla videoconferenza".

"E veniamo ai contagi. A quest'ora i dati odierni dei singoli comuni non sono ancora arrivati ma possiamo comunque gioire per quelli regionali e isontini. Per il secondo giorno consecutivo il virus non ha fatto vittime e nell'Isontino è stato registrato un solo contagio in più. Davvero molto bene. Un carissimo saluto con il consueto ma sempre forte e sincero abbraccio", conclude Ziberna.