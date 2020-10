Poste a Savorgnano di San Vito, la petizione supera oltre 250 firme

Prosegue anche nel fine settimana la petizione popolare per chiedere la riapertura dell’ufficio postale di via Santa Petronilla, a Savorgnano. Si tratta di una iniziativa promossa dalla consigliera comunale di “Forza San Vito”, la capogruppo Valentina Pegorer e dal consigliere comunale del Pd, il capogruppo David Quarin, entrambi di Savorgnano. Essi hanno incontrato in questi giorni il Sindaco Antonio Di Bisceglie per fare il punto sulla raccolta firme avviata una decina di giorni fa. Iniziativa che sta avendo successo incontrando la piena adesione di tutte le componenti della frazione sanvitese e così a sostegno della petizione popolare per la riapertura dell’ufficio postale, chiuso da mesi, hanno già posto la firma 250 cittadini.



I consiglieri Pegorer e Quarin - primi firmatari della raccolta firme - nell’incontro chiesto con il primo cittadino che li ha ricevuti in municipio per fare il punto, hanno ribadito la simpatia con cui sono stati accolti e anche proposte che hanno ricevuto e riferito. “Da quanto mi è stato detto - spiega il Sindaco Di Bisceglie - l’adesione all’iniziativa degli abitanti è massiccia e dunque tale petizione proseguirà anche sabato e domenica a Savorgnano: al momento sono state superate le 250 firme”. Da primavera, nella frazione l’ufficio di Poste Italiane è rimasto chiuso: si ipotizzava che le saracinesche si sarebbero rialzate dopo l’allentamento delle restrizioni causa Covid-19, ma così non è stato e da qui la preoccupazione che la chiusura si protragga o peggio. La petizione vuole tenere anche comunque alta l’attenzione in merito e guardare a prospettive positive rispondenti ai bisogni dei cittadini. I consiglieri hanno sottolineato pure che la raccolta firme vuole rafforzare e supportare i passi svolti dal Sindaco nei confronti della dirigenza di Poste italiane e quelli da svolgere all’indomani della chiusura della raccolta firme.



“Anche perché - prosegue il Sindaco - l’ufficio postale a Savorgnano svolge non solo un servizio di prossimità per i residenti, ma anche una funzione per tutta la comunità sanvitese, a supporto dell’ufficio principale (e oggi unico) di via Manfrin”. Il Sindaco, nel ringraziare i due promotori della raccolta firme rilancia la questione. “Sarebbe inoltre utile che l’Azienda oltre a riaprire quanto prima l’ufficio a Savorgnano, attivasse un progetto di crescita e sviluppo delle attività, come per esempio proposto da alcuni cittadini, uno sportello Postamat, attivo sulle 24 ore, implementando così il servizio sempre in un’ottica di espansione per tutta la comunità”. Infine, Di Bisceglie annuncia che “in questo quadro di necessità per garantire un servizio importante per il territorio, mi farò nuovamente parte attiva con la dirigenza di Poste Italiane per sottoporre la questione a tutti i livelli”.