Posteggia e si allontana, l'auto finisce nel fiume

Paura, questa mattina, a Portogruaro, per un'auto finita nel fiume Lemene. E' accaduto in prossimità di piazza Dogana, dove già in passato alcune vetture erano finite nel corso d'acqua.

Fortunatamente, all'interno non c'era nessuno. La proprietaria si era allontanata per alcune commissioni e, al rientro, non ha trovato più il mezzo, posteggiato vicino a un ponte. A causa di una lieve pendenza e della mancanza delle protezioni, il veicolo, verosimilmente non assicurato dal freno a mano, si è mosso autonomamente, finendo in acqua.

Sul posto sono intervenute, per la viabilità, essendo la zona molto trafficata (anche per la presenza del vicino ospedale), due pattuglie della Polizia Locale del Comune di Portogruaro.

Per il recupero della vettura, sono intervenuti, invece, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Portogruaro, che hanno operato tramite un'autogru.