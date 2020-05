Posteggia l'auto, scoppia un incendio

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia per una vettura avvolta dalle fiamme nel pomeriggio di domenica. Il conducente del veicolo ha posteggiato in via Balilla, nel capoluogo isontino, e si è allontanato. È allora che è scoppiato l'incendio, dovuto probabilmente a un guasto di natura elettrica. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno chiamato il numero unico di emergenza Nue 112.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i pompieri che hanno limitato i danni: la macchina interessata dal rogo è rimasta gravemente danneggiata, mentre si sono salvate dalle fiamme e dal calore le vetture posteggiate nelle immediate adiacenze. Nessuno è rimasto ferito.