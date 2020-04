Postino ferito in un incidente a Udine

Incidente, a Udine, poco dopo le 14, in piazzale Del Din. Un postino di 60 anni di Udine in servizio, mentre era alla guida del motociclo e impegnava la rotatoria in direzione piazzale Oberdan, è stato urtato da un'auto, guidata da un 39enne. La Renault proveniva da via Sant'Agostino ed era diretta in via Planis, quando per cause in corso di accertamento della Polizia Locale, è avvenuto l'impatto. Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso il postino, che è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso locale.