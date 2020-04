Postino travolto all'incrocio a San Giovanni di Casarsa

Incidente stradale intorno alle 10 di questa mattina in via Sile, a San Giovanni di Casarsa della Delizia. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Casarsa, intervenuta per rilievi e viabilità, si sono scontrati lo scooter di un portalettere e una vettura condotta da una persona anziana, residente in zona.

Ad avere la peggio è stato il postino, rovinato sull'asfalto. L'uomo ha riportato un trauma cranico ma è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi.

La centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario e una ambulanza, oltre ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento.

Il portalettere, un giovane della zona, è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.