Posto di blocco lungo la A4, controllati tutti i mezzi

Ieri pomeriggio la Polizia Stradale ha attuato un altro posto di blocco lungo l'A4 per effettuare i controlli sulla legittimità degli spostamenti dell’utenza. L'autostrada è stata chiusa per tutto il pomeriggio in direzione Trieste, con uscita obbligatoria all’interno dell’Area di Servizio Gonars Sud, dove sono stati sottoposti a controllo tutti i veicoli leggeri e parte del traffico pesante in transito.

Nove auto e l’Ufficio mobile della Polizia Stradale impegnati con oltre 20 uomini della Sezione di Udine e delle Sottosezioni di Palmanova e Amaro ad attendere i veicoli in transito per sottoporli ai controlli per garantire il rispetto delle misure varate da Governo e Regione per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Oltre 500 i veicoli controllati complessivamente corrispondenti a tutto il traffico di veicoli leggeri nella tratta autostradale interessata a fronte dei quali sono state contestate solo 21 sanzioni per mancato rispetto delle prescrizioni. Le motivazioni addotte nelle autocertificazioni sono state quasi tutte riscontrate o dai documenti che gli stessi automobilisti avevano al seguito o tramite verifiche telefoniche che le sale operative hanno effettuato durante il controllo o nei momenti immediatamente successivi; alcune verifiche saranno svolte in seguito, quindi potrebbero emergere altre contestazioni.

La risposta friulana e udinese alle verifiche è stata nuovamente molto positiva visto che i veicoli sottoposti a controllo sono risultati tutti in regola. Le 21 contestazioni hanno riguardato utenti stranieri, prevalentemente dell’est Europa. Ancora una volta emerge che la popolazione ha recepito l’importanza della normativa che dispone l’obbligo di rimanere in casa o di spostarsi solo per i motivi di necessità, rispettando tutte le prescrizioni imposte per il contenimento dell’epidemia.

L’utenza ha reagito con pazienza ai tempi di attesa, che hanno oscillato tra i 20 e i 40 minuti per lo più e dunque con un impatto poco significativo, che hanno preceduto i controlli documentali e di polizia, dimostrandosi collaborativi e solidali con il lavoro svolto dalle pattuglie tutte della polizia stradale.

A conferma tantissime le attestazioni di stima e riconoscenza per il lavoro svolto tra cui quella del noto ex calciatore interista e attuale allenatore della Stella Rossa di Belgrado Dejan Stankovic che, fermato in transito per il rientro in Croazia, al termine delle procedure ha chiesto di poter parlare con il Responsabile del dispositivo di controllo per ringraziare gli operatori della Polizia Stradale presenti per la cortesia e la professionalità estendendo poi il ringraziamento a tutti gli operatori delle Forze dell’Ordine per lo sforzo di questo particolare momento storico che mette a repentaglio anche la loro salute.

Particolare attenzione è stata dedicata a chi durante il controllo ha manifestato esigenze di carattere personale che suggerissero di “anticipare” il controllo saltando la coda cosa accaduta a giovani madri con in macchina i neonati che non gradivano molto la macchina ferma sotto il sole o a qualche utente che per altri motivi non si era sentito bene durante l’attesa. In tutti questi casi le persone sono state ristorate con acqua fresca e agevolate nei controlli così come è successo a tutto il personale sanitario che si dirigeva presso i luoghi di lavoro.

Tra i sanzionati, invece, si segnalano tre sorelle ultrasessantenni di nazionalità ucraina, che dichiaravano di transitare per raggiungere Trieste da dove partiva un autobus per fare rientro al Paese d’origine dove tutte e tre dovevano assolutamente andare ad assistere un nonno. Sempre tra i sanzionati due giovani ragazze rumene, accompagnate da un uomo di mezza età, alla guida di un veicolo proveniente da Milano, dove i tre hanno sostenuto di dimorare da molto tempo senza aver fornito indicazioni su dove e perché; hanno detto che erano in fase di rientro in Romania sempre senza alcuna ragione rappresentata.

Sulle tratte autostradali, i controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità nei prossimi giorni saranno potenziati soprattutto nei pressi delle principali caselli che portano alle zone balneari e delle località montane friulane.