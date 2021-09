Pota l'albero, cade da dieci metri

Pauroso incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, per Alfio Scandurra. Il noto blogger di viaggio e 'treeclimber' è caduto da un albero che stava potando. E' lui stesso a raccontare questa avventura a lieto fine in un post su Facebook. "Ho avuto un incidente, sono caduto da un'altezza di dieci metri mentre mi stavo avvicinando in punta (all'albero, ndr) per posizionare la corda da lavoro. È stato un errore mio, non avevo avvitato la ghiera del moschettone della longe (corda di posizionamento), non so come sia successo ma si è sfilata facendomi volare".

"Ho avuto tempo di pensare che sarei morto, invece sono qui. Ho solo fratturato una vertebra (con midollo spinale non intaccato), una costola e dieci punti di sutura. Ringrazio tutto il personale del pronto soccorso di Pordenone. I medici mi hanno dato del miracolato, forse è vero, in ogni caso ringrazio la vita. In 45 giorni dovrei essere in piedi, quell'albero mi aspetta. In alto i cuori!", conclude Scandurra.