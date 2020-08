Pota un albero, si ferisce con la motosega

Un uomo è rimasto ferito questa mattina, poco dopo le 9.30, sulla strada provinciale 1, nel comune di Vito d'Asio, nella località di Anduins, mentre stava potando delle alberature a bordo carreggiata (pare su al fondo privato adiacente una abitazione).

Per cause in corso di accertamento, la motosega che stava utilizzando per eseguire le operazioni gli è sfuggita di mano e lo ha ferito. L'uomo è riuscito a chiamare i soccorsi con una telefonata al 112. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato subito sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido e una ambulanza medicalizzata.

Dopo i primi soccorsi prestati sul posto, l'uomo è stato trasportato con l'autolettiga all'ospedale. La ferita è seria ma l'uomo non è in pericolo di vita. Erano stati allertati anche i Vigili del Fuoco.