Povoletto, auto si cappotta nel campo

Perde il controllo della sua auto e si cappotta in un campo, in via dei Prati, a Povoletto. È successo ieri, nel tardo pomeriggio, in prossimità dell'aviosuperficie. Un uomo di 47 anni, della zona, alla guida della sua macchina, è rimasto ferito nell'impatto ed è stato assistito dal personale medico inviato dalla Sores. L'ambulanza l'ha trasportato all'ospedale.

Ha riportato diverse tumefazioni e lesioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i Vigili del Fuoco di Udine, per la messa in sicurezza del mezzo incidentato, e anche un carroattrezzi; rilievi, accertamenti e viabilità dei Carabinieri della Stazione di Martignacco e della Polizia Locale.