Pozzuolo, 'riappaiono' gli orologi rubati

Nei giorni scorsi, in una zona isolata di Pozzuolo del Friuli, un cittadino ha segnalato ai Carabinieri della Stazione di Mortegliano la presenza di numerosi di orologi abbandonati, probabilmente oggetto di furto. Alcuni sono stati effettivamente riconosciuti e già restituiti ai legittimi proprietari, che qualche giorno prima avevano ricevuto la sgradita visita dei ladri in casa, tra Pozzuolo e frazioni.

Resta da accertare se i rimanenti dieci orologi ritrovati siano anch’essi oggetto di furto e possano essere, di conseguenza, restituiti. Per questo, i militari hanno diffuso la foto: in caso di riconoscimento, gli interessati sono invitati a mettersi in contatto con i Carabinieri di Mortegliano (via Trento 5, 0432/761417).