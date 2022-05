Scontro tra due auto, questa mattina, intorno alle 10, lungo la regionale 353, a Pozzuolo del Friuli. Per cause al vaglio della Polizia Locale del comando intercomunale di Campoformido - Pozzuolo, all'incrocio con via Madonna della Salute, sono entrate in collisione una Ford Kuga e una Focus.

La conducente della Kuga, rimasta ferita, è stata soccorsa dal personale sanitario e accompagnata all’ospedale di Udine per le cure del caso.