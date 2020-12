Pradamano, auto in fiamme nella notte

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Udine sono intervenuti questa notte, intorno a mezzanotte e mezza, in via Udine, a Pradamano, dopo un allarme incendio. Alcuni abitanti della zona, infatti, avevano segnalato strani bagliori provenire dalla strada. Giunti sul posto, i pompieri hanno trovato una vettura in fiamme, una Fiat 500, parcheggiata vicino al marciapiede.

All'interno non c'era nessuno e nessuno è rimasto ferito. Il rogo ha distrutto parzialmente la vettura. Grazie al pronto intervento, le fiamme non si sono estese alle altre auto che erano posteggiate lì vicino. Le cause sono accidentali, di natura elettrica.