Prata, principio d'incendio negli uffici di un'azienda

La prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone, assieme all'autobotte, è intervenuta nella notte per un principio d'incendio all'interno dell'azienda Mediaprofili, a Prata di Pordenone, in via Gabbana.

I dipendenti del turno notturno, intorno alle 4.30, hanno notato del fumo che usciva dalla zona riservata agli uffici, ma non sono riusciti ad accedere all'area a causa del denso fumo. Hanno quindi fatto scattare l'allarme.

I pompieri, entrati con autoprotettori, termocamera ed estintore, sono riuscito in breve tempo a individuare e spegnere il rogo, causato da un ventilconvettore. Sul posto anche la Radiomobile dei Carabinieri.