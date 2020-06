Prata, s'incendia il tetto di un'edificio in costruzione

Verso mezzogiorno, è arrivava alla centrale dei Vigili del fuoco di Pordenone la richiesta di soccorso per un incendio al tetto di un'edificio in costruzione a Prata di Pordenone.

I pompieri sono intervenuti in forze, vista la delicata tipologia della copertura, in legno ventilato, mandando sul posto tre squadre dalla centrale con Autopompa serbatoio, Autobotte e Autoscala, più due squadre da San Vito al Tagliamento.

Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento e al fatto che il tetto non era ancora ultimato, si sono potuti contenere i danni e, in breve, avere ragione delle fiamme. Sul posto anche i Carabinieri di Prata e la polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco per gli accertamenti del caso.