Prato Carnico, va a raccogliere funghi e non rientra a casa

Le squadre di soccorso stanno cercando una persona scomparsa questa mattina a Prato Carnico dopo un'uscita nei boschi per andare a raccogliere funghi. l posto ci sono i Carabinieri della Stazione di Comeglians (Compagnia di Tolmezzo), i Vigili del Fuoco, con le squadre Saf.

È in fase di allestimento l'Ucl, ovvero l'Unità Avanzata di Comando Locale dei Pompieri; sta arrivando l'elicottero Drago del Nucleo Volo di Venezia e stanno arrivando pure i cinofili da Belluno. In più c'è anche l'elicottero della Protezione Civile Fvg per dei primi di sorvoli.