Pravisdomini, cinque chili di droga in un capannone

Due arresti per droga a Pravisdomini. A finire in manette una coppia pordenonese, incensurata, che i Carabinieri di San Donà di Piave e Portogruaro stavano tenendo d’occhio da tempo, in quanto ritenuti tra i principali pusher della zona, dove rifornivano anche clienti giovanissimi.

I militari ci avevano visto giusto: nascosti in un capannone industriale, infatti, c’erano 5,4 chili di hashish in panetti. La perquisizione domiciliare ha poi permesso di sequestrare anche 160 grammi di olio di hashish, 16 grammi di sostanza da taglio, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e due cellulari. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria di Pordenone, l’uomo è stato portato in carcere a Udine, mentre la donna a Trieste.