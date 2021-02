I vigili del fuoco del Friuli Occidentale stanno operando dalle 7 di questa mattina a Pravisdomini per l'incendio di un silo in via Europa Unita.

Sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza che dureranno tutta la giornata. Sono operativi quattro mezzi dei pompieri del Distaccamento di San Vito al Tagliamento.