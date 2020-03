Pravisdomini, positivo il sindaco Davide Andretta

E’ risultato positivo al tampone per il Covid-19 anche il sindaco di Pravisdomini, Davide Andretta, che era in isolamento domiciliare da domenica. Ne dà notizia ai concittadini lui stesso, in un videomessaggio postato sul suo profilo Facebook.

Chiuso da oggi e fino a venerdì il Municipio per sanificazione e i dipendenti entrati in contatto con lui sono stati posti in quarantena.

"Ho contratto anche io il Coronavirus", spiega Andretta. "Sono stato, infatti, contattato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria che mi ha comunicato l’esito positivo del tampone cui sono stato sottoposto. Nonostante questo sto bene e sono pronto alla battaglia, oggi ancora di più! La mia positività comporterà, inevitabilmente, delle ripercussioni sull’attività del Comune, essendomi recato fino a venerdì scorso in Municipio. Insieme al Segretario Comunale stiamo gestendo la situazione per tutelare, in primis, i dipendenti e per garantire, comunque, i servizi essenziali alla cittadinanza".