Precipita con il parapendio dal Monte Valinis

Le squadre di Maniago del Soccorso alpino e speleologico sono impegnate dalle 12.45 circa in un'operazione di soccorso per un parapendista precipitato poco dopo il decollo. L'uomo si è lanciato dal Monte Valinis e dopo un paio di volteggi ha perso il controllo della vela, cadendo al suolo a circa 150 metri dalla cima, in una zona di prativi e boschi.

Via radio ha riferito di non riuscire a muoversi e probabilmente ha subito delle fratture. Le squadre del Cnsas stanno raggiungendo il posto assieme ai Vigili del Fuoco. Essendo l'elisoccorso regionale impegnato in altre operazioni si sta provvedendo a far arrivare sul posto il velivolo dei Vigili del Fuoco da Venezia.