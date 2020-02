Precipita con il parapendio dal Monte Valins

Un parapendista è caduto nella zona di Meduno, nella tarda mattinata di oggi, dopo essersi lanciato dal Monte Valins. Precipitando è rimasto ferito gravemente a una gamba, a seguito di un problema nella fase di atteraggio, avvenuto in un campo vicino a un agriturismo.

Dopo l'allarme, lanciato da un amico, sul posto sono arrivati un'ambulanza, l'elicottero sanitario, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maniago e i Carabinieri. L'uomo, che non è in pericolo di vita, è stato soccorso e trasportato in volo all'ospedale di Pordenone. Si tratta di un cittadino tedesco di 46 anni.