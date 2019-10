Precipita con il parapendio sul monte Valinis

Grave incidente, nel primo pomeriggio, per un parapendista. Si tratta di un 22enne tedesco che ha perso quota poco dopo aver spiccato il volo dall’area di decollo del Monte Valinis, nella zona di Meduno.

L’allarme al 112 è arrivato intorno alle 14. I Vigili del Fuoco di Pordenone, in collegamento con la Sala operativa regionale per l’emergenza sanitaria (Sores), hanno immediatamente individuato la sua posizione. Contemporaneamente si è alzato in volo l'elicottero sanitario e sono stati inviati sul posto i vigili del Fuoco del distaccamento di Maniago e la squadra Speleo Alpino Fluiale (Saf) dalla sede centrale. Le condizioni del 22enne sono subito apparse gravi: aveva, infatti, riportato diversi traumi e fratture esposte. E' stato affidato al personale sanitario, per il suo trasporto d'urgenza al pronto soccorso.