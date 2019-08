Precipita con il trattore nel bosco

Gravissimo incidente questa mattina, intorno alle 10, in Val di Lauco, lungo la strada che collega Villa Santina con l'abitato di Lauco. Un agricoltore che stava conducendo un trattore con rimorchio è precipitato con il mezzo agricolo nella boscaglia, dopo aver travolto e divelto una parte di protezione metallica che separa la carreggiata dalla macchia.

Dopo l'allarme la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario e anche un'ambulanza. Per fortuna per il conducente della trattore pare non ci siano state conseguenze particolarmente gravi. Sul posto ci sono i Carabinieri della Stazione di Villa Santina