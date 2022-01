Precipita con l'auto in mare, muore un 70enne

Tragedia nel primo pomeriggio, intorno alle 15, in centro a Trieste dove un uomo di 70 anni della zona è morto dopo essere caduto con la sua auto in mare all'altezza di Riva Mandracchio, in prossimità dell'Hotel Savoia, nella zona della Stazione Marittima.

Una motovedetta della Guardia di Finanza ha assistito all'incidente e un membro dell'equipaggio si è tuffato in acqua per tentare di soccorrere l'anziano autista, operazione che purtroppo non è andata a buon fine.

Sul posto, dal Comando di Trieste dei Vigili del Fuoco, la prima partenza di terra, i sommozzatori, il Nucleo Nautici e l'autogru per il recupero della vettura, l'equipaggio dei sanitari e le forze dell'ordine.

Appena giunti sul posto i sommozzatori dei pompieri hanno estratto il corpo dal veicolo portandolo a riva, dove si è iniziata la rianimazione cardio-polmonare. Gli sforzi sono risultati vani e, dopo alcuni minuti, i sanitari hanno dichiarato il decesso.

I sommozzatori si sono poi immersi nuovamente e, con l'ausilio degli specialisti nautici del distaccamento di Porto Vecchio, hanno portato in galleggiamento l'auto che è stata recuperata utilizzando la gru.

Non è ancora chiaro se l'uomo sia deceduto a causa di un malore, per annegamento o per i traumi riportati nell'impatto. Anche le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.