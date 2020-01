Precipita con l'auto lungo il pendio, grave una donna

Incidente questa mattina a Santo Stefano di Verzegnis. Per cause in corso di accertamento, forse per la presenza di ghiaccio sulla carreggiata, la conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo ed è precipitata lungo un pendio.

Dopo l'allarme, sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato immediatamente un'ambulanza dall'ospedale di Tolmezzo e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tolmezzo, a fattivo supporto dell'equipe sanitaria, e per mettere in sicurezza l'auto.

La donna, una 35enne della zona, è stata stabilizzata e trasportata in volo, con lesioni multiple, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sarebbe in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Per rilievi accertamenti i Carabinieri della compagnia di Tolmezzo.