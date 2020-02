Precipita con la bici dai Bastioni di Palmanova, grave un ragazzino

Terribile incidente per un ragazzino di Palmanova, poco dopo le 17.30. Il minorenne, calcolando male il percorso che stava affrontando in sella alla sua bicicletta, è precipitato giù da un bastione tra Borgo Aquileia e via Rota, nella zona del parco giochi posto a pochi metri dall'asilo e dalla scuola Media Pietro Zorutti.

Il giovane, dopo il terribile volo, ha perso conoscenza. Battendo la testa è svenuto ed è stato soccorso dalle persone che si trovavano nelle vicinanze che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Raggiunto dal personale medico, con un'ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso di Ialmicco. Poi, appena si è ripreso, è stato condotto con l'elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto la Polizia Locale.