Precipita con la Jeep in un dirupo, lo trovano vivo il giorno dopo

Brutta avventura a lieto fine per un uomo classe 1949, residente in Val Dogna, recuperato nel tardo pomeriggio dopo che ieri era precipitato in un dirupo con la sua Jeep, mentre stava facendo dei sopralluoghi in alcuni terreni di sua proprietà.

Come ha raccontato ai soccorritori, l'uomo è rimasto abbagliato dal sole ed è volato con il fuoristrada per un centinaio di metri nel solco di un rio.

Nella caduta, seppur traumatizzato e incastrato nell'abitacolo, è rimasto sempre cosciente, ma ha perso il cellulare e non è riuscito a chiamare i soccorsi.

Oggi i suoi parenti, non vedendolo rientrare, sono andati a cercarlo e hanno visto i segni della caduta, facendo scattare i soccorsi. Sul posto, intorno alle 17.30, sono arrivati i Vigili del Fuoco di Tarvisio, la Guardia di Finanza, l'elisoccorso e i tecnici della stazione di Moggio del Soccorso Alpino, oltre ai Carabinieri di Pontebba.

L'uomo è stato raggiunto dal basso a piedi. I pompieri sono intervenuti per liberarlo dalle lamiere. Il ferito è stato poi sistemato nella barella spinale e affidato all'elisoccorso, diretto al pronto soccorso di Udine.