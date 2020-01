Precipita dal balcone: ferito un 13enne

Un bambino di 13 anni è caduto accidentalmente dal balcone, da un altezza di circa 4 metri, poco dopo l'una di questa notte, del primo gennaio 2020, in una casa di Gemona, durante i festeggiamenti di San Silvestro. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato immediatamente sul posto il personale medico di una ambulanza che ha trasportato il bambino in ospedale. Il tredicenne, accolto al Santa Maria della Misericordia di Udine, non sarebbe comunque in pericolo di vita. È stato trattenuto in osservazione.