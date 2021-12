Grave incidente in montagna, poco dopo le 13.30. Un uomo di 62 anni è precipitato mentre percorreva il sentiero 806 sul versante Sud del Colle dei Larici, rivolto verso Sella Chianzutan. Attivata dalla Sores la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l'elisoccorso regionale.

Al momento non ci sono altre informazioni sulle condizioni dell'uomo, non piu visibile dal sentiero da cui è caduto. L'elisoccorso verso le 14 ha raggiunto la posizione in questi minuti.