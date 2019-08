Precipita dal Monte Volaia, grave una donna

Sono state recuperate dal personale tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico le due donne infortunatesi nel pomeriggio del giorno di Ferragosto in montagna.

Una delle due ha riportato ferite a un arto, precipitando nella zona del Monte Avanza. Si tratta di una donna del 1965 di Forni Avoltri che è stata recuperata dall'elicottero della Protezione Civile con a bordo i tecnici della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico e condotta all'ospedale di Tolmezzo.

La donna, sempre classe 1965, infortunata sul Monte Volaia, invece, versa in gravi condizioni ed è ricoverata all'ospedale di Udine. Al momento dell'incidente si trovava in escursione assieme al marito e stava scendendo dalla cima del Monte Volaia, quando è caduto ad una quota di circa 2200 metri.

Ha perso aderenza scivolando e ruzzolando per un'ottantina di metri sulle rocce e sul brecciolino: si è fermata sul ciglio di un salto di rocce ulteriore. Per recuperarla è stato inviato l'elicosoccorso regionale: sbarcata l'equipe medica sul posto con il verricello si è dovuto provvedere a creare degli ancoraggi sulla roccia con il trapano per assicurare sia il tecnico di elisoccorso che il medico e calarli con le corde fino al punto in cui si trovava la donna.

Stabilizzata sul posto e imberellata, l'escursionista è stata poi condotta a Collina dove attendeva l'ambulanza del 118 per ulteriore stabilizzazione e dopo un po' di tempo riconsegna all'elicottero per correre all'ospedale.