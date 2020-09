Cade dal parapetto, 65enne precipita per quattro metri

Grave incidente domestico a Saciletto di Ruda, questo pomeriggio intorno alle 16.30. Un uomo di 65 anni, del posto, ha accompagnato due falegnami nella sua abitazione per mostrare loro i lavori di manutenzione da svolgere nell'edificio residenziale. Si è appoggiato a un parapetto che, per cause in corso di accertamento, non ha retto e ha ceduto. L'uomo è caduto da un'altezza di quattro metri, riportando diverse fratture, alla spalla e alla gamba, e un trauma toracico, oltre a diverse tumefazioni. A dare l'allarme sono stati i due artigiani. Sul posto sono intervenuti l'equipaggio di un'ambulanza della Croce Verde Cervignano - Basso Friuli e da Gradisca d'Isonzo è arrivata l'automedica. Poi la corsa in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.