Precipita dalla costiera a Trieste e muore sul colpo

Un uomo è precipitato dalla Costiera di Trieste all'altezza di Porto Piccolo morendo sul colpo. I soccorritori della stazione di Trieste del Soccorso alpino sono stati chiamati dalla Polizia a supporto delle operazioni per ritrovare idocumenti dell'uomo e riuscire ad avere eventuali indizi in più sulla dinamica dell'incidente. Con due calate in corda doppia dall'alto isoccorritori hanno effettuato una ricognizione scattando alcune fotografie e ritrovando un borsello con i documenti dell'uomo. L'uomo ha fatto un volo di circa 90 metri cadendo nei pressi di un cantiere fortunatamente non visibile dalla spiaggia dove lo ha trovato il titolare di un bar.