Precipita dalla ferrata Oberst Gressel, muore un medico di Tolmezzo

E' deceduto l'uomo caduto sulla ferrata Oberst Gressel (e non sulla ferrata Senza Confini come detto in un primo tempo) a Passo di Monte Croce Carnico. Si tratta di Giovanni Cattaino, medico di Tolmezzo, classe 1955, notissimo nel mondo dell'arrampicata regionale per aver attrezzato molte falesie in Carnia e per il blog Calcarea, molto seguito dagli addetti ai lavori. Cattaino era molto conosciuto anche fuori regione.

L'uomo era in compagnia di un'amica e aveva appena concluso la ferrata, a quota 1640 metri, quindi si era slegato dal cavo di sicurezza, quando è scivolato dopo aver perso aderenza dal suolo a causa della pioggia precipitando trenta metri più sotto.

Qualcuno ha allertato i soccorsi avvisando prima un conoscente di Cattaino che a sua volta ha allertato i soccorritori.

Sotto choc la persona che era con lui e anche altre persone che stavano effettuando lo stesso percorso e hanno probabilmente assistito alla scena.

Sul posto è stato inviato l'elisoccorso regionale che ha verricellato l'equipe medica, ma non c'è stato nulla da fare.

Essendo l'elicottero della Protezione Civile impegnato a Sauris si è deciso di procedere all'evacuazione immediata della salma, così come delle altre persone presenti anche per il potenziale rischio evolutivo e per la pioggia.

E' poi sopraggiunto anche l'elicottero del Soccorso alpino austriaco che ha così consentito di liberare l'elisoccorso regionale completando l'evacuazione della ferrata supportato dai soccorritori del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza che nel frattempo sono saliti arrampicando sulla stessa ferrata.