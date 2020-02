Precipita dalla parete rocciosa in Val Rosandra: ferito un 30enne

Incidente in Val Rosandra oggi, lunedì 24 febbraio. Un 30enne di Duino è rimasto ferito dopo essere precipitato da un'altezza di otto metri mentre stava arrampicando nel settore sotto la rotonda di San Lorenzo. Poco prima di passare la corda nello spit - un chiodo a espansione - sopra di lui, il giovane ha perso l'appiglio, precipitando sulla roccia, fratturandosi una spalla.



L'elisoccorso era impegnato e sono stati i tecnici della stazione di Trieste del Soccorso Alpino e speleologico a recuperarlo con la barella.

Sul posto anche gli infermieri dell'ambulanza assieme ai soccorritori lungo il sentiero. Il giovane è stato stabilizzato e lo hanno sistemato nella barella spinale per poi trasportarlo a braccia in portantina sulla strada soprastante, dove ad attenderlo c'era l'autoambulanza.



Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia.