È in corso un’operazione di ricerca e soccorso per un escursionista stranieri, precipitato da un sentiero in comune di Resia.

L'attivazione è arrivata dalla Sores poco dopo le 16.30. Sul posto la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, l'elisoccorso regionale e i Vigili del Fuoco.

Non sono ancora chiare la dinamica e la gravità dell'incidente: la caduta sarebbe avvenuta per diversi metri dal sentiero verso una forra.

Notizia in aggiornamento