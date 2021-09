Precipita in un dirupo, la trovano senza vita

Tragedia, nel pomeriggio, in Val Tramontina. Una donna è precipitata per una trentina di metri in un dirupo, morendo all'istante.

Vittima dell'incidente in montagna una donna di 59 anni che stava facendo un'escursione insieme al compagno lungo il sentiero che, dalle Pozze smeraldine, conduce alla diga di Cà Zul, in Comune di Tramonti di Sopra.

Inutili i soccorsi prestati dai Vigili del Fuoco, intervenuti anche con la squadra speleo-alpino-fluviale, e dal Soccorso Alpino di Maniago. Il medico, calato sul posto dall'elicottero sanitario, non ha potuto fare altro se non constatare il decesso della donna. La Procura della Repubblica ha dato il nullaosta alla rimozione della salma.