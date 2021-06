Precipita in un dirupo, lo trovano senza vita

E’ stato ritrovato senza vita Carlo Gressani, 63enne di Tolmezzo. I parenti lo cercavano da questa mattina. L’avvistamento del corpo senza vita, in fondo a un dirupo nell’area di Cazzaso Nuova, nel Tolmezzino, intorno alle 13.

L’uomo è deceduto in seguito alle gravissime ferite riportate nella caduta, per una quarantina di metri, dopo essere scivolato forse in seguito a un malore. La sua auto era stata ritrovata a poca distanza, lungo la strada che da Cazzaso va a Sezza presso gli stavoli di Marcilia (o Marcele).

Alle operazioni hanno partecipato la stazione del Soccorso Alpino di Forni Avoltri, i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza e i Carabinieri.

Per il recupero della salma è stato chiamato l'elicottero della Protezione Civile che l'ha consegnata alle onoranze funebri nei pressi della strada soprastante.