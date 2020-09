Precipita tra le Dolomiti Friulane e muore

Tragedia nelle Dolomiti Friulane in comune di Forni di Sopra, dove un escursionista veneto ha perso la vita nel primo pomeriggio. L'uomo stava salendo lungo la via normale della parete nord ovest della Cima Val di Guerra con due compagni. Sarebbe scivolato su un tratto friabile, precipitando per una cinquantina di metri.

A lanciare l'allarme è stato un altro escursionista, che ha visto l'incidente e ha allertato il 112. L'intervento di soccorso è scattato alle 14.45 nella zona del Rifugio Flaiban Pacherini. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso regionale che ha individuato il suo corpo e lo ha recuperato con il verricello.

Al momento (ore 17) i due compagni stanno scendendo a piedi accompagnati da due tecnici del Soccorso Alpino e Speleoloogico, scaricati dell'elisoccorso nei paraggi. Ci vorrà ancora un'ora prima che arrivino a valle.