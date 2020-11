Precipitata dal viadotto, grave un uomo

Versa in gravi condizioni, accolto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, trasportato in ambulanza in codice rosso, un uomo di 32 anni che questa mattina, poco dopo le 6, per cause in corso di accertamento, è precipitato dal ponte sulla tangenziale lungo l'ex provinciale 49, a Tavagnacco, all'altezza della progressiva chilometrica 1 + 800. L'uomo è caduto sul ciglio della strada, riportando gravi lesioni. Per lui si è temuto il peggio.

Il tempestivo invio dei sanitari da parte della Centrale Sores di Palmanova ha permesso di salvare la vita al giovane uomo che, comunque, versa in condizioni serie.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Udine e i Carabinieri della Stazione di Udine Est e della Sezione Radiomobile della Compagnia del capoluogo friulano. La vettura dell'uomo, della zona, rimasta posteggiata sulla strada, ha causato anche un incidente stradale.