Premariacco, festa per il sindaco Michele De Sabata

Anche Premariacco ha il suo nuovo sindaco. Michele De Sabata, candidato unico alla guida dell'Amministrazione, ha vinto la sua battaglia contro quello che è stato definito come lo 'sfidante invisibile', ovvero il quorum. Per un pugno di voti - quattro per la precisione - De Sabata potrà indossare la fascia tricolore, scongiurando l'arrivo del Commissario.

"Questa sera offriamo un bicchiere a quei quattro cittadini che hanno dato una nuova amministrazione al comune di Premariacco", scherza sulla sua pagina Facebook il primo cittadino. "Sarà ospite della serata un nostro amico, il quorum...".

Con 1.664 votanti su 3.754 aventi diritto, è stato raggiunto per un soffio il 50%+1 dei votanti, escludento gli elettori residenti all'estero (Aire). Il dato ufficiale, però, è stato reso noto solo poco dopo le 13, a seguito dello scrutinio e delle successive operazioni dell'Adunanza dei Presidenti.