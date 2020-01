Paura questa mattina per un incidente che si è verificato di fronte alla scuola primaria di Premariacco, in via Fiore dei Liberi. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, intervenuta per rilievi e accertamenti, si sono scontrate due vetture, in prossimità del semaforo.

Uno dei due mezzi è finito contro la recinzione della scuola. Per fortuna nessuno è rimasto ferito in maniera grave. Sul posto i Vigili del Fuoco e il personale sanitario di un'ambulanza.