Premariacco, tre casi di Coronavirus

Anche a Premariacco si registrano i primi casi di Coronavirus. A darne notizia è il sindaco Roberto Trentin: "A oggi nel nostro Comune abbiamo tre persone positive al Covid-19 e una in quarantena per il prescritto periodo di sorveglianza. Io, fortunatamente, non sono stato infettato, né mi trova in isolamento".

"Vorrei ringraziare tutti i miei concittadini per il grande senso di responsabilità dimostrato nel rispettare #iorestoacasa. Ringrazio i miei funzionari, che garantiscono i servizi indispensabili in Municipio e tutti coloro (i volontari civici) che in questi giorni aiutano le persone in anziane. In particolare ringrazio gli uomini e le donne della Protezione Civile, che oltre ad essere presenti sul nostro territorio, collaborano fattivamente con la sede di Palmanova per altre esigenze legate all'emergenza Coronavirus. Vi chiedo di continuare a seguire scrupolosamente quanto prescritto dal Governo, dalla nostra Regione e trasmesso dal messaggio vocale della Protezione Civile. Questo è il momento di rimanere tutti uniti e poiché, ne sono certo, la nostra Comunità lo è, ne usciremo più forti di prima. Un cordiale saluto a tutti", conclude Roberto Trentin.