Prende a calci il suo cane, scatta la denuncia

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per il maltrattamento di animali e per il rifiuto di fornire le proprie generalità un cittadino rumeno classe 1963. L’uomo è stato notato da una passante in zona Campi Elisi dare un calcio al proprio cane. È stata allertata la sala operativa della Questura tramite il 112 e sul posto si è recata una Volante. Alla vista degli agenti, si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha assunto un comportamento per nulla collaborativo. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato deferito alla locale Procura della Repubblica.

Ieri sera, inoltre, la Volante ha indagato per la sua inottemperanza a lasciare il territorio nazionale un cittadino marocchino del 1991. In palese stato di alterazione alcolica e privo di mascherina ha importunato i passanti in corso Italia. Dopo gli accertamenti di rito, lo straniero è stato anche sanzionato per queste due violazioni.