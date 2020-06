Prende fuoco un macchinario in azienda

Principio di incendio nel pomeriggio, in un'azienda di Coseano. Per cause in corso di accertamento, un macchinario utilizzato per affettare le mandorle si è surriscaldato. Ne è scaturito un principio di incendio che ha provocato molto fumo. A intervenire sul posto, immediatamente, sono stati gli stessi dipendenti, agendo autonomamente con gli estintori, nell'attesa dei soccorsi.

Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Udine che hanno messo in sicurezza la macchina.

Si tratta di un impianto che avrebbe comunque dovuto essere dismesso per essere sostituito da una nuova macchina. Non è stata compromessa la produzione che continua normalmente.