Prende fuoco uno scooter, distrutta anche un'auto

Incendio questa notte intorno all'una e mezza in via Brunelleschi, all'incrocio con viale Sanzio, a Trieste. È a quell'ora, infatti, che è scattato l'allarme che ha fatto intervenire sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste; il rogo ha interessato uno scooter e le fiamme si sono estese poi anche ad un'autovettura che era posteggiata lì vicino.

I pompieri hanno utilizzato un naspo (una speciale manichetta) ad alta pressione per spegnere il fuoco e hanno messo in sicurezza l'area. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.