Prende la patente, subito ritirata per guida in stato di ebbrezza

La Polizia locale di Pordenone-Cordenons, durante i controlli finalizzati alla sicurezza stradale e alla tutela delle persone, ha deferito all’autorità giudiziaria due persone per guida in stato di ebbrezza in quanto, sottoposte all’alcoltest, è stato accertato per loro un tasso alcolemico rispettivamente di 1,67 e 1 grammi di alcol per litro di sangue. E per l’alcol è finito nei guai anche un ragazzo patentato da soli tre mesi, protagonista di un sinistro stradale in viale Dante. Per il neopatentato, che deve avere sempre un valore pari a zero durante la guida, la prova dell’alcoltest ha dato un valore di 0,59, sufficiente a fargli perdere venti punti sulla patente, che è stata subito ritirata.