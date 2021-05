Prendeva a noleggio veicoli a Bratislava, ma poi non li restituiva

E’ stato arrestato dai Carabinieri di Udine un friulano classe 1968 condannato dall’Autorità Giudiziaria della Repubblica di Slovacchia per appropriazione indebita. L’uomo, a luglio 2011, aveva preso a noleggio, a Bratislava, diverse auto senza mai restituirle. Dalla Slovacchia, quindi, è partito un mandato di arresto europeo che, con il coordinamento del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell’interno di Roma, è stato eseguito nei giorni scorsi.

L’arrestato è stato messo a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di Trieste, che ha convalidato il fermo, applicando la custodia in carcere, con udienza il 20 maggio per la decisione in ordine alla consegna alle Autorità estere; informato anche il Pubblico Ministero di turno, presso la Procura della Repubblica di Udine, Giorgio Milillo.

In qualità di amministratore di una Srl, l’uomo aveva stipulato con una società di autonoleggio contratti per la locazione di cinque veicoli (una Skoda Octavia 2.0 kombi, un furgone VW Crafter, due furgoni Fiat Ducato e un furgone Iveco Daily 35C) senza restituirli. Secondo l’accusa, avrebbe procurato alla società di Bratislava un danno di 114,085 euro. La pena massima prevista dal codice penale della Repubblica di Slovacchia per il reato di appropriazione indebita è di dieci anni.