Prenota la droga su Instagram, gli spacciatori lo accoltellano

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Sacile, grazie alle tempestive indagini coordinate dalla Procura di Pordenone, in particolare coordinata dal pm Andrea Del Missier, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Pordenone, Rodolfo Piccini, nei confronti di un 20enne cittadino marocchino, residente a Farra di Soligo (Treviso), pluripregiudicato e regolare sul territorio italiano, di un 20enne italiano, residente a Conegliano Veneto, già gravato da precedenti di polizia, e di un ragazzo di 18 anni residente a Pieve di Soligo, anche lui già noto alle forze dell'ordine.

I tre giovani sono ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso, di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio. I militari di Sacile, insieme ai colleghi di Conegliano e Vittorio Veneto e con l'ausilio di Unità Cinofile Antidroga del Nucleo Carabinieri di Torreglia (Padova), hanno arrestato i primi due giovani il 7 febbraio e il terzo il 24 febbraio. Per gli stessi reati è indagato dalla Procura del Tribunale dei Minori di Trieste un 17 anni di Pieve di Soligo.

Gli eventi risalgono al 27 gennaio quando, nei pressi della stazione ferroviaria di Sacile, i tre giovani avevano incontrato un 19enne del posto, con il quale avevano concordato l'acquisto, secondo quanto inizialmente denunciato, nella sua bicicletta "Cube" del valore di 800 euro. Durante le fasi di contrattazione gli eventi sono degenerati. Il sacinese è stato raggiunto al corpo da un fendente sferrato con un coltello da cucina con lama di 15 centimetri, nelle disponibilità di uno degli altri giovani.

Solo grazie al giubbotto che indossava, l'aggressione non si è rivelata fatale. La colluttazione è proseguita poi con calci e pugni al volto e minacce di morte, fino a quando i quattro ragazzi sono riusciti a impossessarsi del suo portafogli, con 900 euro in contanti, e della sua bici; poi sono fuggiti. La vittima ha chiamato subito il 112, è stata medicata dei sanitari all'ospedale di Sacile e poi dimessa con una prognosi di 10 giorni, senza gravi lesioni.

Raccolta la denuncia, gli investigatori hanno approfondito la vicenda dimostrando che l'incontro era finalizzato all'acquisto di 10 grammi di marijuana per un corrispettivo di 100 euro. Con messaggi Instagram, il 19enne aveva concordato lo scambio alla stazione di Sacile con un nordafricano. Constatata la disponibilità di denaro e della bici, tre malintenzionati hanno messo in atto uno schema criminoso e consolidato, connotato dal porto del coltello e dall'utilizzo della messaggistica per attirare la vittima nella trappola, facendo leva sulla sua richiesta di droga.

Le indagini si sono avvalse dei sistemi di videosorveglianza e della raccolta di testimonianze, con il prezioso contributo di un militare che, libero dal servizio, aveva notato le fase della fuga dei quattro giovani. Un accurato sopralluogo nella zona della Stazione aveva permesso di recuperare, a poche decine di metri, il coltello utilizzato per l'aggressione.